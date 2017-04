Timmy uit Vorden ligt uit Idols, Mitch in de halve finale

Idols-deelnemer Bram. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Timmy van Lingen uit Vorden zit niet meer in Idols. Er waren zes kandidaten over die strijden om een plekje in de halve finale, maar de jury wilde niet verder met de leraar uit Vorden.

Van de laatste vijf overgebleven kandidaten komen er drie uit Gelderland: Bram Boender uit Dieren, Jahlynn Kalkman uit Millingen aan de Rijn en Mitch Lodewick uit Aalten. Om een plekje in de halve finale te bemachtigen mochten de talenten een videoclip opnemen. De jury vond de clip van Mitch uit Aalten de beste en hij kreeg gelijk een plekje in de halve finale van Idols. De andere deelnemers kregen de opdracht om zoveel mogelijk kijkers trekken met hun videoclip op YouTube en daarnaast kan er gestemd worden via sms. Hieronder kun je clips zien van de Gelderse kandidaten. Bram Boender uit Dieren - Stand By Me

Jahlynn Kalkman uit Millingen aan de Rijn - Shoutout To My Ex

Mitch Lodewick uit Aalten - Voorzichtig