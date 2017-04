Burgemeester: afgebrande restaurant Berg en Dal was niet te redden

BERG EN DAL - Het afgebrande restaurant De Put in Berg en Dal was niet meer te redden. Ook niet als de brandweer eerder ter plaatse was geweest. Dat zegt burgemeester Mark Slinkman tegen Omroep Gelderland. Woensdag werd bekend dat de brandweer uit de eigen regio zo'n 6 minuten te laat arriveerde bij de brand. De Nijmeegse tak was wel op tijd.

'Ik heb de officiële bevestiging gekregen dat het verloop en de afloop van de brand in het restaurant niet beïnvloed is hierdoor. Dat is heel fijn', meldt Slinkman in het radioprogramma Goedemorgen Gelderland van Omroep Gelderland. 'Nu wordt er een evaluatie gemaakt om te kijken of de situatie als 'mis' kan worden gekwalificeerd.'

Bij het restaurant aan de Oude Kleefsebaan woedde woensdagmiddag een uitslaande brand. Bij die brand kwam veel rook vrij. Vier korpsen uit de regio rukten uit om de brand te bestrijden. Rond 16.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Brandweer arriveerde te laat

Niet lang na de brand kwam het nieuws naar buiten dat de brandweer te laat was bij de brand. Een woordvoerder bevestigde die middag tegen Omroep Gelderland dat - vanwege onderbezetting - de brandweerlieden uit Berg en Dal er pas na veertien minuten waren. Normaal moeten ze binnen negen minuten ter plaatse zijn.

'Ik heb begrepen dat de ploeg uit Nijmegen binnen die negen minuten ter plaatse was. Die was dus wel op tijd. De ploeg uit Groesbeek was na veertien minuten ter plaatse. Zij waren dus wel iets later.'

Vrijwilligers vs professionals

De reden voor deze vertraging was volgens de burgemeester van Berg en Dal dat er bij het regiokorps gewerkt wordt met vrijwilligers. De brandweerlieden uit Nijmegen zijn professionals en zijn ieder moment beschikbaar om uit te rukken bij een brand. Dat is bij de vrijwilligers niet altijd mogelijk.

Luister hier het hele interview met burgemeester Mark Slinkman bij Goedemorgen Gelderland:

'De leidinggevenden gaven aan dat er een paar minuten gewacht is totdat de brandweerwagen vol zat. Ondertussen was de melding al geweest en waren andere korpsen al onderweg. Ik vind het een beter besluit om te wachten en daarna te vertrekken, dan dat ze niet gaan. De brand was ook zodanig groot dat die vier korpsen allemaal nodig waren.'

Restaurant compleet verwoest

Het restaurant werd door de brand compleet verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Put werd onlangs overgenomen door de nieuwe uitbater Mustafa Hosgören. Hij nam het restaurant over van de familie Jekel, die na veertig jaar stopte.

