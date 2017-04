13 boetes, 1 auto in beslag tijdens grote verkeerscontrole

ZEVENAAR - Politie Zevenaar heeft een grote verkeerscontrole uitgevoerd in samenwerking met de Landelijke Eenheid in Giesbeek en Lathum. 132 bestuurders zijn gecontroleerd door de agenten.

De verkeerscontrole vond plaats op de Rivierweg in Giesbeek en Lathum. In totaal zijn 13 van die 132 bestuurders bekeurd door de agenten. Om welke redenen de boetes zijn uitgedeeld is onbekend.

Ook is een auto in beslag genomen, omdat de bestuurder zonder geldig rijbewijs reed. Voor de persoon was het niet de eerste keer dat hij werd betrapt, daarom hebben de agenten in overleg met justitie besloten dat zijn voertuig in beslag werd genomen.