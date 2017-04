Vrouwen helpen voetbalclubs tegen krimp

ULFT - Het groeiend aantal vrouwen op de Achterhoekse voetbalvelden helpt verenigingen tegen krimp. De afname van leden onder pupillen en senioren wordt volgens de KNVB rechtgetrokken door de opkomst van het damesvoetbal.

'Tot elf jaar kunnen we zeggen dat er een dalend aantal spelers is, het aantal tieners stijgt licht en bij de senioren blijft het aantal ongeveer stabiel', vertelt procesbegeleider Marco Groen van de KNVB in het programma 8SPORT van REGIO8. 'We kunnen wel zeggen dat het aantal mannen afneemt bij de senioren, maar dat het aantal vrouwelijke leden door alle inspanningen die er gepleegd worden toeneemt.'

Samenwerken tegen krimp

Voetbalverenigingen in de regio zijn mede door de KNVB en het project Scholder an Scholder enkele jaren geleden op de voorspellingen van de krimp gewezen. Ruim twintig verenigingen zijn daarop met elkaar gaan samenwerken, waaronder VV Zeddam en Sint Joris uit Braamt. 'Bij de senioren merkten wij de laatste jaren dalende aantallen, maar nog niet schrikbarend', geeft voorzitter Ingo Nieling van VV Zeddam aan. 'Braamt was al wel veel beter met het proces bezig toen ze bij ons aanklopten. Zij zeiden als we nu niets doen, hebben we straks misschien geen keus meer. Bij ons leek die noodzaak er toen niet, maar Sint Joris opende wel onze ogen.'



De KNVB wil verenigingen in de Achterhoek blijven helpen op bestuurlijk vlak om de krimp te bestrijden. 'Scholder an Scholder heeft als inzet dat we het voetballandschap willen blijven aanbieden, maar we willen ook kijken wat daar omheen gebeurt voor een leefbare regio', aldus Groen.