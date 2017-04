Enorme vertraging op A73 door ongeluk tussen auto en vrachtwagen

NIJMEGEN - Op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht is donderdagochtend een ongeluk gebeurd. Hierbij waren een auto en vrachtwagen betrokken. Door het ongeval belandde er veel rommel op de rijbaan. Daardoor zijn de rijstroken dicht tussen Venray en Horst-Noord.

Het verkeer kan op dat stuk alleen gebruikmaken van de vluchtstrook. Daardoor staat er momenteel zo'n zes kilometer file. De vertraging is ruim 85 minuten, meldt de ANWB.

Het verkeer van Nijmegen naar Venlo kan beter omrijden via Eindhoven. Dat kan via de A50, A2 en A67.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) is de weg rond 09.30 uur weer vrij.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er gewonden zijn.