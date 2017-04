Dierenbeul steekt kat neer: '3 cm diepe wond bij edele delen'

Niet de bewuste kat. Foto: Pixabay

CULEMBORG - Een kat is het slachtoffer geworden van een dierenbeul. Volgens de politie in Culemborg is het beestje in de wijk Voorkoop opzettelijk met een steekvoorwerp gestoken.

'Met een 3 centimeter diepe steekwond nabij de edele delen als gevolg. Dit is vastgesteld door een dierenarts. Het beestje (met de toepasselijke naam 'Lucky') mag van geluk spreken dat ze nog leeft', schrijft de politie Culemborg op haar Facebookpagina. De kat is mishandeld in de omgeving van de Thijsselaan/Linnaeuslaan/Zwanebloem. Dat gebeurde rond 23 maart, maar de politie maakt daar nu pas melding van. Ze is dringend op zoek naar getuigen.