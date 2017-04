Zoon ziet Audi van papa, maar een vreemde zit achter het stuur

ZEEWOLDE - Een autodief heeft weinig plezier beleefd aan het 'meenemen' van een Audi S5. De dief stal de wagen woensdagavond uit het centrum van Harderwijk en dacht er vandoor te kunnen. Hij had echter niet op de zoon van de eigenaar gerekend.

Die zag de wagen van zijn ouders voorbij rijden, maar kende de bestuurder niet.

De dief voelde nattigheid en sloeg op de vlucht, maar de zoon zette de achtervolging in, twittert wijkagent Jelle van Heerikhuize.

Op de Pluvierenweg in Zeewolde kwam de achtervolging tot een einde, doordat de Audi bij een aanrijding tot stilstand kwam. De bestuurder zette het op een lopen. Hij was woensdagavond nog steeds spoorloos. De zoon ontdekte dat de auto van zijn ouders licht beschadigd was.

Meerdere politie-eenheden hebben naar de autodief gezocht. Ze kregen daarbij hulp van de politiehelikopter.