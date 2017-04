Hameland in Lichtenvoorde langer open

LICHTENVOORDE - Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen ook in de toekomst werkplekken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Nu werken zij nog bij Hameland in Lichtenvoorde, maar die instelling is vanaf 2018 ontmanteld.

De drie colleges van burgemeester en wethouders besloten deze week dat de locatie in Lichtenvoorde openblijft tot in elk geval medio 2019. Hiervoor willen de gemeenten een Overheids BV oprichten. Participatiewet In de zomer van 2015 besloten Aalten, Haaksbergen, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk tot ontmanteling van Hameland. Aanleiding was de invoering van de Participatiewet, die ertoe dient iedereen een volwaardige baan te bezorgen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten komen nu in het proces dat medewerkers voor wie echt geen plaats is bij reguliere bedrijven toch onderdak moeten hebben. Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk werken op dit onderdeel samen. Werken dicht bij huis Hun ambitie is dat op den duur iedereen die nu binnen werkt, een werkplek krijgt dicht bij huis. Dat kost tijd en daarom hebben de drie Achterhoekse gemeenten besloten de Hamelandvestiging in Lichtenvoorde voorlopig open te houden. Het plan is nog niet in kannen en kruiken. De drie gemeenteraden mogen zich erover buigen. In juni volgt een definitief besluit.