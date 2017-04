Trainer Peter Hyballa tempert frustraties bij NEC

GRONINGEN - Trainer Peter Hyballa moest bij NEC flink wat frustraties de kop in drukken.

"Ik moest even voor psycholoog spelen in de rust. Er werd flink gescholden en dat is normaal niks voor deze groep. Maar ik heb de rust bewaard, ik snap de frustraties en de teleurstelling. Die jongens zaten echt kapot na die 1-0. Het idee van Frank Sturing aan de bal was niet eens verkeerd, maar Julian von Haacke onderschatte de situatie. En dan maakt Groningen dat ijskoud af. En daarna was het rommelig bij ons. Na rust begonnen we nog wel goed en na de 2-0 speelden we zelfs met vier en met vijf spitsen om nog voor de 2-1 te gaan. Groningen heeft dan veel individuele kwaliteiten en kan nog acht keer op ons doel afgaan."

Hyballa koos voor Taiwo Awoniyi in de spits. "Ja, ik zoek het doelpunt. Je moet het afmaken en daar hebben wij problemen mee. Ik moet de groep nu onder de arm pakken. Mensen denken dat we al gedegradeerd zijn, dat is niet zo."