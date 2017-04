Frank Sturing houdt vertrouwen in behoud NEC

GRONINGEN - NEC verloor met 2-0 in Groningen, maar verdediger Frank Sturing blijft geloven in de goede afloop van dit seizoen.

"Het wordt moeilijk, maar ik heb er vertrouwen in door de manier waarop we knokken en voetballen", concludeert de 19-jarige verdediger. "Dit is teleurstellend. Maar we hebben geen tijd op de kop te laten hangen, want zaterdag moeten we er alweer staan. We hadden drie goede kansen en de eerste helft geef je de 1-0 stom weg. De tweede helft nemen we meer risico's en dan is het logisch dat zij meer ruimte krijgen."

Sturing speelde voor de tweede keer op rij in de basis na zijn debuut zondag tegen Vitesse. "Ik stond denk ik wel mijn mannetje. Ik haalde een redelijk niveau, maar daar heb je weinig aan, want we staan hier met lege handen. Ik weet niet of ik blijf staan. Als we weer 5-3-2 gaan spelen waarschijnlijk wel. Maar ik weet nu in ieder geval dat ik het aan kan."