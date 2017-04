NEEDE - In het buurtschap Noordijk bij Neede zijn woensdagavond twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de mannen raakte zwaargewond.

De politie Berkelland laat weten dat er nog niemand is aangehouden.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, de politie doet ter plaatse onderzoek en is bezig met het horen van getuigen.