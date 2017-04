Fraser: 'Nakamba is de eerste die de bekerfinale speelt'

ALMELO - Vitesse schrijft drie punten bij na de 0-1 overwinning in de lastige uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. In de wedstrijd zag de trainer een hoop verbeterpunten, maar ook alvast belangrijke lichtpuntjes.

'Tijdens het duel was ik er veel meer van overtuigd dat we terecht wonnen, nu de wedstrijd afgelopen is ga ik daaraan meer twijfelen', zegt Henk Fraser na een diepe zucht. Onder andere de twee schoten van Heracles op de paal hebben hiermee te maken', vervolgt de trainer. 'De eerste helft deden we meer logische dingen dan in de tweede helft. De tweede helft was slordiger, spannender en daardoor ook leuker voor het publiek.'

Toch heerste in de tweede helft frustratie bij Fraser na de rode kaart van Heraclied Robin Pröpper. 'Sommige spelers waren niet coachbaar meer. Als je tegen tien man komt te staan, is het belangrijk dat je je aan de afspraken houdt. Ook gingen we te slordig om met de fase waarin Heracles risico's nam. We haalden hier veel te weinig uit.'

Nakamba de beste

In een eerder interview met Omroep Gelderland gaf Fraser aan dat iedereen moet strijden voor een basisplaats in de bekerfinale tegen AZ. Marvelous Nakamba speelde een enorm goed duel tegen Heracles. Fraser: 'Nakamba is de eerste die ik op het papiertje schrijf voor het duel tegen AZ. Hij wordt steeds beter in keuzes maken, onder andere aan de bal. Hij is ook een van de weinige die vandaag coachbaar bleef.'

Vermoeid

Na de wedstrijd lagen enkele spelers van Vitesse er vermoeid bij. Aankomende zaterdag wacht alweer sc Heerenveen. 'Ik weet zeker dat de jongens dan weer fit zijn. Met drie wedstrijden in een week moeten ze om kunnen gaan.'