Brandweer te laat bij brand in Berg en Dal? Nee, zegt de burgemeester

Foto: Luuk Arts

BERG EN DAL - Te laat of niet te laat? Dat is de grote vraag die rondwaart in Berg en Dal. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldde woensdag bij monde van een woordvoerder dat de brandweer 5 tot 6 minuten te laat arriveerde bij de brand die uiteindelijk restaurant De Put aan de Oude Kleefsebaan in de as legde.

'Ik heb signalen dat de mensen gewoon op tijd waren', reageert burgemeester Mark Slinkman. Dat de lezing van de woordvoerder van de Veiligheidsregio op waarheid berust, staat voor Slinkman niet vast, zo zegt hij tegen Omroep Gelderland. Ook de officier van dienst heeft verklaard dat de brandweer 'gewoon op tijd was'. De norm is acht minuten. 'Drama voor uitbater' De eerste burger van de fusiegemeente zegt de kwestie tot de bodem uit te zoeken. 'Ik wil weten waar dit vandaan komt. Er is na de eerste melding uit Groesbeek en vervolgens vanuit Nijmegen snel opgeschaald, omdat het vuur om zich heen sloeg.' Slinkman noemt de verwoestende brand een drama voor de nieuwe uitbater, Mustafa Hosgören uit Wijchen. Die had De Put onlangs overgenomen van de familie Jekel die na veertig jaar stopte. De Veiligheidsregio was woensdagavond niet meer voor commentaar bereikbaar. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Zie ook: Brandweer te laat bij grote brand Berg en Dal

Brand verwoest restaurant Berg en Dal