Foor: 'Het leek even alsof wij een man minder hadden'

ALMELO - Vitesse boekte woensdagavond een prima overwinning in Almelo tegen Heracles (0-1). Navarone Foor maakte in die wedstrijd de enige goal, waar hij erg blij mee was.

'Met die goal heb ik namelijk het team geholpen, dat brak de wedstrijd open. Hij was wat gelukkig, maar ik hield de rust en mijn aanname is goed en de bal ging erin.' Uiteindelijk liep Foor juichend richting de hoofdtribune. 'Daar zaten wat vrienden van mij, helemaal uit Wijchen. Ik liep even naar ze toe om mijn waardering te uiten, het was een goaltje voor hen', aldus de aanvaller.

Toch was Foor nog kritisch op zijn ploeg. 'Nadat wij met 11 tegen 10 man komen te staan leek het wel alsof wij een man minder hadden dan zij. Veel jongens roken hun kans om te scoren en wilden de 0-2 maken. Dat is niet bewust misschien, maar het ging helemaal mis. Dat is een wijze les voor ons.'