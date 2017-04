Wijchen lonkt naar eredivisie basketbal

WIJCHEN - De hoogste basketbalcompetitie bij de mannen heeft volgend seizoen mogelijk weer een Gelderse vertegenwoordiger. Na het abrupte stoppen door Magixx Nijmegen in 2014 wil basketbalclub TBG Dragons uit Wijchen het na de zomer in de eredivisie proberen.

TBG staat voor Top Basketbal Gelderland en begon 2,5 jaar geleden als samenwerkingsproject van Wyba uit Wijchen, Wild Cats uit Nijmegen en Arnhem Eagles. 'We zijn toen gestart met een opleidingsteam. Doel was vanaf het begin op termijn in de eredivisie te kunnen spelen', zegt bestuurslid technische zaken Raul van Loon.

Op wat financiële plooien na is de club klaar toe te treden tot het walhalla van het vaderlandse basketbalpodium. Dat bestaat nu uit acht teams. Van Loon: 'Dat is armoe troef natuurlijk, zo weinig.'

Verkoop seizoenskaarten

TBG Dragons wil door voorverkoop van seizoenskaarten voldoende armslag krijgen. 'We komen een heel eind. Momenteel hebben we 500 kaarten verkocht.'

Beoogde thuishaven is sporthal Arcus in Wijchen. Het bestuurslid: 'Liever zouden we ergens tussen Arnhem en Nijmegen spelen, maar er is geen goede hal in die contreien. Voor de bereikbaarheid zou een grote hal in de buurt van Elst het beste zijn.'

Clinics aan jongeren

Met een jong opleidingsteam begon het, met de jeugd gaat Dragons door. 'We willen clinics geven aan kinderen in de regio. Toen Magixx nog bestond had Wild Cats in Nijmegen heel veel jeugd, maar die liep massaal weg toen Magixx ermee stopte', zegt Van Loon. 'Jongeren hebben voorbeelden nodig.'

De voorganger van Magixx Nijmegen, EiffelTowers, werd in 2003 kampioen van Nederland en won dat jaar ook de NBB-beker. Magixx zelf won in 2007 het nationale bekertoernooi.