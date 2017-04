Brandweer te laat bij grote brand in Berg en Dal

Foto: Omroep Gelderland

BERG EN DAL - De brandweer was woensdagmiddag te laat bij de grote brand in restaurant De Put in Berg en Dal.

'We hadden te kampen met onderbezetting. Wij moeten daar binnen acht minuten zijn, we waren er nu na 13 of 14 minuten', bevestigt een woordvoerder. Hoe het komt dat er niet genoeg brandweerlieden waren, is niet duidelijk. 'Dat moet echt uitgezocht worden, maar wij werken met vrijwilligers. Die moeten vanuit huis of vanuit hun werk komen', stelt de woordvoerder. Geen slachtoffers Door de brand werd het restaurant verwoest. Of de verlate aankomst van de brandweer invloed heeft gehad op de omvang van de brand wordt ook onderzocht. 'Het belangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Die waren op tijd uit het pand', aldus de woordvoerder. Zie ook: Brand verwoest restaurant Berg en Dal