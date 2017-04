'65-jarige krantenbezorgster geslagen door abonnee'

HARDERWIJK - Een krantenbezorgster uit Harderwijk heeft aangifte gedaan omdat zij door een abonnee zou zijn mishandeld. Haar zoon, Paco, is ontsteld door de gebeurtenis. 'Ze is 65 jaar. Ik vind het echt niet normaal. Dit hebben wij nog nooit meegemaakt.'

Maandagochtend bracht de vrouw de kranten rond in een wijk in Harderwijk. 'De abonnee begon te zeuren omdat de krant in de buitenbus zat', vertelt Paco.

Handgemeen

Dat gesprek liep uit de hand. 'De abonnee zei dat hij er voor zou zorgen dat mijn moeder haar baantje kwijt zou raken. Mijn moeder antwoordde dat-ie zijn best maar moest doen. Op een gegeven moment heeft mijn moeder de krant naar hem toe gegooid. En toen heeft hij haar vastgepakt en is op haar in gaan slaan.'

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan. 'Er zou een handgemeen zijn geweest, daarbij is niemand gewond geraakt', vertelt een woordvoerder van de politie. Over de details kan de politie nog geen uitspraken doen.