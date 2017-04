Ratelband wil niks zeggen over bezoek aan Erdogan; 'Dat is gevaarlijk'

ARNHEM - Emile Ratelband wil niet zeggen of hij met de Turkse president Erdogan heeft gesproken. Dat zegt de Arnhemmer woensdagavond tegen Omroep Gelderland.

Ratelband zit naar eigen zeggen in Turkije voor een afspraak met president Erdogan. Maar nu wil hij niets meer kwijt. 'Ik zeg even niets meer, dat heb ik hier zo afgesproken. Dat is gevaarlijk voor het hele project.'

'Als het lukt, ben ik de man'

Wat Ratelband echt in Turkije doet is een raadsel. 'Ik mag er niet over spreken wat het is, ik krijg een tweede kans. Die is aanstaande woensdag. Als het lukt, ben ik de man, zeg maar', vertelde hij eerder.

De entertainer zei vorige week dat hij Erdogan een goed leider vindt. 'Het is een visionair. Ja, hij heeft wat dingen gezegd. Maar een paar mensen van de PVV maken Rutte ook uit voor rotte vis en iemand van GroenLinks heeft gezegd dat we Wilders moeten stenigen. Ach, het is politiek.'

