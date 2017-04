Vrouw (40) dient klacht in: de politie heeft mij mishandeld

ARNHEM - Een inwoonster van Arnhem heeft een klacht ingediend tegen de politie. Hadass Pelter (40) zegt door twee agenten te zijn mishandeld toen ze zich bemoeide met de nasleep van een ruzie op de Korenmarkt. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De politie wilde die nacht tussen 4.00 en 4.30 uur een 23-jarige man uit Zwolle aanhouden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Sterker, Pelter sprong er met haar 1 meter 60 tussen. Tegen Omroep Gelderland zegt ze: 'Het geweld dat de agenten gebruikten op de Korenmarkt is buiten alle proporties. Ze hadden hem met drie man overmeesterd. Het toepassen van zoveel geweld tegen die jongen was volstrekt onnodig.'

Ze zegt de aanleiding van het optreden van de politie niet te hebben gezien. 'Toen ik alles zag was het rustig. Ik weet een en ander van politiezaken en de politie moest terugschakelen in het gebruik en toepassen van geweld. Dat gebeurde niet. Ik was en ben daar nog steeds ontzettend kwaad over.'

'Ik laat me niet slaan'

Pelter vertelt op Facebook in haar gezicht te zijn geslagen en ook een keer te zijn geraakt met de wapenstok. 'Dit pik ik niet', zegt de vrouw. 'Ik laat me niet slaan.'

Woordvoerder van politie Jan Thijs van Hemmen laat weten dat collega's een vrije ruimte wilden maken om de man te kunnen aanhouden. 'Er begonnen zich mensen tegenaan te bemoeien. Wie zich dan niet uit de voeten maakt, loopt dan het risico een tik te krijgen', zegt hij. Van Hemmen weet niet of dat bij Pelter ook is gebeurd.

'Ik wil praten met die twee agenten'

De Arnhemse heeft een klacht ingediend tegen de politie. Indien die in behandeling wordt genomen, volgt mogelijk een gesprek tussen Pelter en een speciaal daarvoor aangestelde klachtenbehandelaar. Pelter hierover: 'Alles leuk en aardig, maar ik wil praten met de twee agenten die mij geslagen hebben.'

Bij de gemeente Arnhem beklaagde ze zich ook. Ze wil een onderhoud met waarnemend burgemeester Staal. 'Die man is verantwoordelijk voor de openbare orde', briest Pelter. Het onderhoud is haar, zegt ze, vooralsnog geweigerd.

Ik was laaiend

Ze steekt trouwens ook de hand in eigen boezem. 'Ik wil best mijn excuses aanbieden, want nadat ik geslagen was heb ik dingen geroepen tegen de politiemensen die niet verstandig waren. Ik was werkelijk waar laaiend!'

Van het politieoptreden zijn camerabeelden, bevestigt Van Hemmen. 'Die gaan we bestuderen.' Pelter: 'Daar zijn ze al dagen mee bezig. Ik wil ze ook zien, ik ben partij, en wacht nog altijd op de toegezegde afspraken hierover.'