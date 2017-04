NEC steeds meer in nood na nederlaag in Groningen

GRONINGEN - NEC komt steeds meer in degradatienood na de 2-0 nederlaag uit tegen FC Groningen. Van de laatste tien wedstrijden werden er negen verloren.

96. Het is gedaan. Al met al een terechte nederlaag. De degradatiezone komt dichter en dichterbij.

95. Ook in de extra tijd is de thuisclub veel gevaarlijker met nog drie enorme kansen.

90. Komt er nog iets van een slotoffensief? Mede door de blessure van Delle komen er zes minuten extra bij.

87. Go Ahead staat al met 3-0 achter bij Feyenoord, dus het gat met directe degradatie blijft nog wel vijf punten. Maar op deze manier gaat NEC zelf niet veel punten meer pakken en is het dus afhankelijk van de concurrentie.

84. Na drie minuten is Delle weer opgelapt.

81. Delle grijpt goed in, maar wordt daarbij geraakt door een tegenstander. De doelman heeft behandeling nodig, maar de wissels zijn op, dus hij moet door.

78. Jordan Larsson maakt zijn entree als invaller voor Bikel. Het wordt nu een soort 3-2-5.

77. Daar was bijna de 3-0, maar Delle redt weer.

76. Grot maakt nog wel wat onrust.

72. Duitse wissel bij NEC: Reagy Ofosu voor Julian von Haacke. Met vier aanvallers nu.

71. Delle krijgt zijn hand ertegen bij de vrije trap, die er anders zeker in was gegaan.

70. Mahi breekt uit en wordt vastgehouden door Janio Bikel, die geel krijgt.

68. Enorme domper voor NEC, daar is de 2-0 van Bacuna.

66. Vermakelijk is het wel na de rust met grote kansen over en weer. Maar Hyballa heeft nu vooral resultaat nodig.

64. Geweldige actie en voorzet van Grot, maar Rayhi mist vervolgens.

63. Geklungel van Dumic en Delle, maar de jonge Frank Sturing haalt de bal van de lijn.

61. Delle houdt NEC in de wedstrijd als Drost de bal naar de kruising krult.

58. Clubtopscorer Jay-Roy Grot komt erin voor Fomitschow. NEC gaat vol op de aanval nu.

56. André Fomitschow stuit op doelman Padt na een aardige aanval van NEC.

53. Mahi mist opnieuw een opgelegde kans.

51. NEC probeert meer op de helft van de tegenstander te spelen.

46. Geen wissels aan het begin van de tweede helft.

45. Tenenkrommende eerste helft, wat een schrijnend gebrek aan kwaliteit bij NEC.

43. Delle verliest de bal aan Mahi, maar de doelman herstelt zich en wordt vervolgens boos.

41. De Nijmegenaren komen zelf nauwelijks aan voetballen toe en de 2-0 is dan ook dichterbij dan de gelijkmaker.

37. NEC komt goed weg, want Mahi mist van dichtbij een opgelegde kans.

36. Trainer Peter Hyballa ergert zich kapot aan alle onkunde op het veld.

34. Telstar uit, Dordrecht uit, Den Bosch uit: NEC kent het nog van twee seizoenen terug, maar het komt weer akelig dichtbij voor de Nijmegenaren op deze wijze.

31. Onverwachts komt hij niet: de 1-0 van Mahi na geknoei bij NEC.

29. Een afstandsschot van Dario Dumic wordt simpel gepakt door Padt.

27. Lorenzo Burnet wordt afgetroefd door Mahi, maar die kopt net naast. NEC ontsnapt hier.

25. Thuis bij FC Groningen: maar dat voelt niet iedereen zich meer blijkbaar, want veel lege plekken in het stadion.

18. Vrije doortocht voor Awoniyi na een pass van Mo Rayhi, maar de spits verprutst deze reuzekans.

17. Het nadeel van doordeweeks voetballen: een matig gevuld uitvak. Normaal zit dat altijd zo goed als vol bij NEC.

13. En meteen daarop tikt de Franse doelman een schot van Mahi tot hoekschop. NEC nu wel meer onder druk.

12. Doelman Joris Delle heeft nog weinig te doen.

10. Het eerste gevaar van de thuisploeg komt van Linssen.

8. Taiwo Awoniyi kan zo doorlopen, maar kiest voor een bal breed op niemand.

7. De beginfase is afwachtend van beide kanten. Logisch ook van twee ploegen die zelden of nooit winnen.

1e minuut: NEC speelt een soort 4-5-1: Delle; Bikel, Sturing, Dumic, Burnet; Rayhi, von Haacke, Breinburg, Kadioglu, Fomitschow; Awoniyi.

19.45 We beginnen eraan in Groningen.

19.42 Opvallende teksten voor een club die al tien wedstrijden niet meer heeft gewonnen.

19.37 Gaat NEC de bus ook op het veld parkeren vanavond? Dit is opnieuw de bus van het Nederlands elftal, die ongeveer net zo weinig winnen als de Nijmegenaren.

19.33 De warming-up van NEC:

19.30 Wegens een slechte verbinding zal dit liveblog qua beeld en mogelijk tekst zeer beperkt blijven. Excuses daarvoor alvast.

19.14 Dit is bijzonder veelbelovend:

19.11 NEC haalt zelden goede resultaten in Groningen. Het laatste succes was 2013 in de beker, toen het 0-1 werd. Maar enkele dagen later verloor NEC voor de competitie weer met 5-2.

19.07 Ze staan bekend als De Nuilers. De vaste volgers van NEC, die nu op uitnodiging van de vorige trainer Ernest Faber bij deze wedstrijd zijn. Ze hebben overnacht en gebaad in de luxe van Hotel Het Paleis.

19.00 De verrassing bij NEC in de basis is Taiwo Awoniyi als spits. Jay-Roy Grot krijgt even rust en begint op de bank, net als Michael Heinloth, die niet helemaal hersteld is van de enkelblessure die hij opliep tegen Vitesse.

Delle; Bikel, Sturing, Dumic, Fomitschow, Burnet; von Haacke, Breinburg; Awoniyi, Rayhi.

18.55 Eerder dit seizoen in De Goffert werd het 1-1. En vorig seizoen bleef het hier 0-0.

18.50 Waar is het stadion? Hier achter ergens...