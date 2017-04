Liveblog: NEC met Awoniyi in de spits tegen Groningen

GRONINGEN - NEC speelt vanavond een cruciale wedstrijd in de strijd tegen degradatie uit tegen FC Groningen.

19.30 Wegens een slechte verbinding zal dit liveblog qua beeld en mogelijk tekst zeer beperkt blijven. Excuses daarvoor alvast.

19.14 Dit is bijzonder veelbelovend:

19.11 NEC haalt zelden goede resultaten in Groningen. Het laatste succes was 2013 in de beker, toen het 0-1 werd. Maar enkele dagen later verloor NEC voor de competitie weer met 5-2.

19.07 Ze staan bekend als De Nuilers. De vaste volgers van NEC, die nu op uitnodiging van de vorige trainer Ernest Faber bij deze wedstrijd zijn. Ze hebben overnacht en gebaad in de luxe van Hotel Het Paleis.

19.00 De verrassing bij NEC in de basis is Taiwo Awoniyi als spits. Jay-Roy Grot krijgt even rust en begint op de bank, net als Michael Heinloth, die niet helemaal hersteld is van de enkelblessure die hij opliep tegen Vitesse.

Delle; Bikel, Sturing, Dumic, Fomitschow, Burnet; von Haacke, Breinburg; Awoniyi, Rayhi.

18.55 Eerder dit seizoen in De Goffert werd het 1-1. En vorig seizoen bleef het hier 0-0.

18.50 Waar is het stadion? Hier achter ergens...