Van Kaiser tot vliegensvlug naar Emmerich; dit is het nieuws van donderdag

ARNHEM - Herman Kaiser neemt afscheid, naar Emmerich met de trein is een eitje en barst Teuge uit zijn voegen? Dit is het nieuws van donderdag 6 april.

Herman Kaiser neemt vandaag afscheid als burgemeester van de gemeente Arnhem. Kaiser heeft veel last van een zenuwbeschadiging en moest zijn functie vorig jaar neerleggen.

Later bleek dat Kaiser niet in meer in staat is om zijn werk weer op te pakken. Boele Staal verving Kaiser en is op dit moment waarnemend burgemeester.

Begin februari werd duidelijk dat burgemeester Kaiser niet terugkomt:

Treinverbinding

En er is zowaar weer een rechtstreekse treinverbinding tussen Gelderland en Emmerich. Een ritje tussen Arnhem en Emmerich duurt nu 22 minuten. Dat is een enorme verbetering, omdat de reis zonder de rechtstreekse verbinding wel vier uur kan duren.

Ina Laarman streed jarenlang voor de treinverbinding, de Nederlandse woont in Emmerich en zamelde 2000 handtekeningen in voor de komst van de treinverbinding.

Vliegveld Teuge te groot?

En omwonenden van vliegveld Teuge zijn bang dat het vliegveld gaat groeien. Door een fout van het ministerie mag er op het vliegveld twee keer zoveel gevlogen worden. En omwonenden zijn bang dat het vliegveld van die gelegenheid gebruik gaat maken.