Grens is bereikt na vandalisme in Natuurtuin: 'Het gaat nu om dieren'

NIJMEGEN - Stichting de Natuurtuin in De Goffert in Nijmegen heeft aangifte gedaan van vandalisme. Dinsdag ontdekten vrijwilligers een grote chaos op de plek waar eerst het bijenhok stond.

Het is al de vijfde keer in korte tijd dat vandalen vernielingen aanrichten. Dit keer werden stenen uitgegraven en op andere plaatsen in de tuin achtergelaten. Ook werd een hekwerk vernield en er werden teksten op deuren en muren geschreven.

Het is nog onduidelijk wie de vandalen zijn.

Voor Stichting de Natuurtuin is nu wel een grens bereikt. 'Het gaat nu om dieren, die moedwillig geschaad zijn.' Drie van de vier bijenvolken zijn op dit moment bij hun eigenaar, een imker in Wijchen. Het andere volk kon niet meer gered worden.

'Hopen op steun gemeente'

Voor de Natuurtuin vormen vooral de kosten een probleem. 'We zijn aan het kijken in hoeverre we verzekerd zijn, maar we zullen ook voorzorgsmaatregelen moeten nemen om dit voor een volgende keer te voorkomen. Daar zijn we niet voor verzekerd, dus we hopen dat de gemeente nog wat kan bijspringen.'

