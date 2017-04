Terugkijken: demonstratie tegen homogeweld na mishandeling Arnhemmers

Screenshot NOS

AMSTERDAM - In Amsterdam hebben woensdagavond honderden mensen gedemonstreerd tegen homohaat. Dat was naar aanleiding van de mishandeling van het homostel in Arnhem zondagavond.

De mars liep van de Dam naar het Homomonument bij de Westermarkt en werd georganiseerd door verschillende Amsterdamse politieke jongerenorganisaties. De NOS was live bij de demonstratie: Aanstaande zaterdag wordt ook in Arnhem een demonstratie tegen homogeweld gehouden. De afgelopen dagen gaven veel (Gelderse) organisaties gehoor aan de oproep van journaliste Barbara Barend om hand in hand op de foto te gaan om steun te betuigen aan de mishandelde Ronnie en Jasper. Dansers van Introdans uit Arnhem staan hand in hand Zie ook: Vrijgelaten verdachte homogeweld lag in bosjes

