Terugkijken: Demonstratie tegen homogeweld na mishandeling Arnhemmers

Screenshot NOS

AMSTERDAM - In Amsterdam is woensdagavond een demonstratie tegen homohaat gehouden. Dat was naar aanleiding van de mishandeling van het homostel in Arnhem zondagavond.

Om 19.00 uur vertrok de stoet, van de Dam, naar het Homomonument bij de Westermarkt. De NOS was live bij de demonstratie: Aanstaande zaterdag wordt ook in Arnhem een demonstratie tegen homogeweld gehouden.