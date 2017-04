Gemeentehuis Druten drie werkdagen op slot

NIJMEGEN - De gemeente Druten gaat volgende week drie werkdagen dicht. Dat houdt in dat het gemeentehuis aan de Heuvel gesloten is van woensdag 12 april tot en met Tweede Paasdag 17 april.

De sluiting heeft te maken met werkzaamheden aan het computersysteem. Inwoners kunnen daardoor ook geen digitale producten aanvragen via de gemeentelijke website.



In een noodgeval kunnen inwoners op 12 april bellen naar het gemeentehuis via 140487. Op 13 april is de gemeente Druten van 16.00 tot 17.00 uur bereikbaar via de gemeente Wijchen: 024 – 7517111. Op Goede Vrijdag is de gemeente Druten ook telefonisch onbereikbaar.



