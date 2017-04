Vitesse wint op gelukkige wijze van Heracles

ALMELO - Vitesse heeft woensdagavond op karakter de uitwedstrijd bij Heracles gewonnen. De Arnhemmers hadden er wel een grote fout aan de thuiszijde voor nodig, maar Foor krulde de bal uiteindelijk heerlijk in de goal. De tweede helft kreeg Vitesse de mogelijkheid die voorsprong uit te bouwen door een rode kaart van Robin Pröpper, maar dat gebeurde niet. Vlak voor tijd kwam Vitesse ook nog met 10 man te staan door een rode kaart van Diks.

Einstand: Heracles - Vitesse: 0-1

94': Afgelopen! Vitesse neemt de punten mee uit Almelo.

90': Rashica gaat er ook uit, Ali komt erin.

86': ROOD! Diks gaat er nu ook vanaf met rood, hij trekt zijn directe tegenstander onderuit en ziet, net zoals Pröpper eerder, ook zijn tweede gele kaart.

85': Kruiswijk komt nog voor de laatste vijf minuten. Baker gaat er vanaf.

83': Kuwas snelt langs de hele rechterkant van Vitesse. Kashia kan niet meer ingrijpen, maar Room is wel op tijd.

81': Foor speelt de geheel vrijstaande Leerdam in, maar de back wordt net geblokt als hij wil schieten. Zijn bal verdwijnt naast de goal.

76': Diks lijkt wat te verrekken, hij ligt schreeuwend en draaiend op de grond, maar staat even later wel weer op. Hij lijkt ook verder te kunnen.

75': Peterson haalt hard uit, Room heeft een uitstekende redding.

74': Rashica mag alleen op Castro af na een goede inworp van Diks, maar de Kosovaar mikt niet goed. Daarna krijgt Nathan de bal in zijn voet geworpen, maar de stift van de Braziliaan gaat net over de goal.

73': Lewis Baker met een kiezelhard schot, maar Castro kan klemmen.

68': Ook een noemenswaardige wissel aan Heracles zijde. Oud-Vitessenaar Darri, die de beslissende treffer in de heenwedstrijd maakte, komt in de ploeg.

68': De enigszins teleurstellend spelende Büttner gaat het veld verlaten. Kelvin Leerdam komt voor hem in de ploeg.

66': Peterson probeert het nog eens, op dezelfde manier. Nu heeft Room er iets meer moeite mee, maar hij zit er weer niet in.

65': Heracles voetbalt na de rode kaart wel wat beter. Peterson krijgt nu een kans, maar zijn schot gaat recht op Room af.

57': ROOD! Heracles moet het met een mannetje minder doen, al is de rode kaart makkelijk gegeven door scheidsrechter Bax. Pröpper houdt Van Wolfswinkel vast en krijgt zijn tweede gele kaart. Dat had niet gehoeven.

54': Daar ontsnapt Vitesse aan de gelijkmaker. Niemeijer probeert het eens van een afstand en raakt snoeihard de paal.

50': Robin Pröpper krijgt een gele kaart omdat hij de bal in zijn handen opvangt, maar eigenlijk werd er een overtreding gemaakt door Van Wolfswinkel. Wat volgt is op een mooie plek een vrije trap voor de Arnhemmers. Baker schiet die bal net naast.

46': We gaan weer verder. Kunnen de Arnhemmers deze voorsprong vasthouden?

45': Vitesse gaat met een voorsprong de rust in.

43': GOAL! Robin Gosens gaat enorm de fout in na een voorzet van Büttner. Hij maait over de bal heen, waardoor de bal uiteindelijk in de voeten komt bij Foor. De middenvelder krult uiteindelijk sierlijk raak.

39': Fraser is druk aan het bewegen langs de zijlijn. Hij legt aan zijn staf uit wat hij anders wil zien, maar over een paar minuten zal hij dit wel herhalen als iedereen aan de thee zit.

35': De wedstrijd is nu wat meer in evenwicht. Beide clubs zoeken de aanval.

28': Dat heeft Diks snel gedaan. De Apeldoorner pakt nu alweer zijn vijfde gele kaart en is daardoor geschorst. Daarom zal Kelvin Leerdam zaterdag weer op rechtsback spelen.

26': Kuwas komt er weer eens langs aan de rechterkant. Nu geeft hij met buitenkant rechts een goede voorzet op Robin Gosens, maar die kopt te zacht, waardoor Room kan opvangen.

20': Nu komen de kansjes voor Vitesse. Een lange bal op Nathan wordt goed verlengd door de Braziliaan op Van Wolfswinkel. De spits kan alleen geen kracht achter zijn schot zetten. Castro kan opvangen.

19': Nathan probeert het van ver, heel ver, maar de doelman zet er nog zijn vingertoppen tegenaan.

17': Vooralsnog is Heracles de ploeg die domineert. De Almeloërs dringen aan en hebben veel balbezit. De enige kans in deze wedstrijd was ook voor de thuisploeg.

11': Speelt deze man volgend jaar in een geel-zwart tenue?

10': Het is de eerste basisplek voor Alexander Büttner, maar gelukkig is het allemaal nog niet. Hij speelt al twee ballen, zonder druk op hem, over de zijlijn. Daarnaast weet Armenteros hem al een paar keer voorbij te spelen.

3': Meteen een grote kans voor Heracles. Kuwas snelt langs Büttner en kan afleggen op Armenteros. De spits schiet, maar Room redt.

1': We zijn begonnen.

18.29 uur: Het is zover, de spelers kunnen bijna gaan beginnen.

18.27 uur: Herinnert u zich deze nog? Hierdoor verloor Vitesse de thuiswedstrijd tegen Heracles (1-2).

18.25 uur: Vitesse staat vanavond een zware taak te wachten. Heracles overtuigde de laatste thuiswedstrijden behoorlijk, met veel doelpunten. Vitesse daarentegen wist de laatste twee uitwedstrijden (PSV en Zwolle) niet te winnen.

18.20 uur: Robin Pröpper (zie foto), de oud-speler van De Graafschap, staat vandaag ook weer in de basis bij Heracles Almelo.

18.15 uur: Diegene die de aftraptijd om 18.30 uur heeft gezet op een woensdagavond, mist zijn doel. Het stadion is nog lang niet vol.

18.10 uur: De spelers zijn al druk bezig met de warming-up.

18.07 uur: Thomas Bruns, de middenvelder van Heracles, staat op de radar bij Vitesse. Hij speelt vanavond misschien wel tegen zijn toekomstige club.



Foto: ANP

18.05 uur: Geen Arnold Kruiswijk vanavond, maar Alexander Büttner speelt. Dat komt omdat Kruiswijk rust krijgt en de Doetinchemse back al een aantal weken op de deur klopt.

Opstelling: Room; Diks, Kashia, Miazga, Büttner, Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.

18.00 uur: De laatste drie jaar wist Vitesse niet te winnen in Almelo. Het werd maar liefst drie keer gelijk, vorig jaar werd het 1-1.