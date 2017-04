Liveblog: Foor zet Vitesse na blunder op voorsprong

ALMELO - Vitesse speelt drie dagen na de gewonnen derby tegen NEC weer een wedstrijd. Vanavond staat Heracles Almelo op het programma, een moeilijke uitwedstrijd voor de Arnhemmers.

Tussenstand Heracles - Vitesse: 0-1

45': Vitesse gaat met een voorsprong de rust in.

43': GOAL! Robin Gosens gaat enorm de fout in na een voorzet van Büttner. Hij maait over de bal heen, waardoor de bal uiteindelijk in de voeten komt bij Foor. De middenvelder krult uiteindelijk sierlijk raak.

39': Fraser is druk aan het bewegen langs de zijlijn. Hij legt aan zijn staf uit wat hij anders wil zien, maar over een paar minuten zal hij dit wel herhalen als iedereen aan de thee zit.

35': De wedstrijd is nu wat meer in evenwicht. Beide clubs zoeken de aanval.

28': Dat heeft Diks snel gedaan. De Apeldoorner pakt nu alweer zijn vijfde gele kaart en is daardoor geschorst. Daarom zal Kelvin Leerdam zaterdag weer op rechtsback spelen.

26': Kuwas komt er weer eens langs aan de rechterkant. Nu geeft hij met buitenkant rechts een goede voorzet op Robin Gosens, maar die kopt te zacht, waardoor Room kan opvangen.

20': Nu komen de kansjes voor Vitesse. Een lange bal op Nathan wordt goed verlengd door de Braziliaan op Van Wolfswinkel. De spits kan alleen geen kracht achter zijn schot zetten. Castro kan opvangen.

19': Nathan probeert het van ver, heel ver, maar de doelman zet er nog zijn vingertoppen tegenaan.

17': Vooralsnog is Heracles de ploeg die domineert. De Almeloërs dringen aan en hebben veel balbezit. De enige kans in deze wedstrijd was ook voor de thuisploeg.

11': Speelt deze man volgend jaar in een geel-zwart tenue?

10': Het is de eerste basisplek voor Alexander Büttner, maar gelukkig is het allemaal nog niet. Hij speelt al twee ballen, zonder druk op hem, over de zijlijn. Daarnaast weet Armenteros hem al een paar keer voorbij te spelen.

3': Meteen een grote kans voor Heracles. Kuwas snelt langs Büttner en kan afleggen op Armenteros. De spits schiet, maar Room redt.

1': We zijn begonnen.

18.29 uur: Het is zover, de spelers kunnen bijna gaan beginnen.

18.27 uur: Herinnert u zich deze nog? Hierdoor verloor Vitesse de thuiswedstrijd tegen Heracles (1-2).

18.25 uur: Vitesse staat vanavond een zware taak te wachten. Heracles overtuigde de laatste thuiswedstrijden behoorlijk, met veel doelpunten. Vitesse daarentegen wist de laatste twee uitwedstrijden (PSV en Zwolle) niet te winnen.

18.20 uur: Robin Pröpper (zie foto), de oud-speler van De Graafschap, staat vandaag ook weer in de basis bij Heracles Almelo.

18.15 uur: Diegene die de aftraptijd om 18.30 uur heeft gezet op een woensdagavond, mist zijn doel. Het stadion is nog lang niet vol.

18.10 uur: De spelers zijn al druk bezig met de warming-up.

18.07 uur: Thomas Bruns, de middenvelder van Heracles, staat op de radar bij Vitesse. Hij speelt vanavond misschien wel tegen zijn toekomstige club.



Foto: ANP

18.05 uur: Geen Arnold Kruiswijk vanavond, maar Alexander Büttner speelt. Dat komt omdat Kruiswijk rust krijgt en de Doetinchemse back al een aantal weken op de deur klopt.

Opstelling: Room; Diks, Kashia, Miazga, Büttner, Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.

18.00 uur: De laatste drie jaar wist Vitesse niet te winnen in Almelo. Het werd maar liefst drie keer gelijk, vorig jaar werd het 1-1.