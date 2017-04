Van 4 uur naar 12 minuten; vliegensvlug naar Emmerich

ARNHEM - Urenlang met de trein onderweg van Zevenaar naar Emmerich, terwijl je er met de maar auto zo'n 20 minuten over doet.

Want het was jarenlang niet mogelijk om rechtstreeks met de trein van de Nederlandse naar de Duitse plaats te reizen. Maar daar is nu verandering in gekomen. Want de Duitse stoptrein, de Rhein IJssel Express, rijdt vanaf donderdag tussen Arnhem en Düsseldorf en stopt onder meer in Emmerich en Zevenaar.

Daarmee is de reistijd fors teruggebracht. De ICE stopte namelijk niet in Emmerich. Wie tussen Zevenaar en Emmerich op en neer wilde reizen, moest dat via Oberhausen en Arnhem doen en was zo'n vier uur onderweg. Met de nieuwe stoptrein is dat een ritje van 12 minuten. De reis Arnhem-Emmerich duurt nog maar 22 minuten.

Ruim 2.000 handtekeningen voor rechtstreekse trein Zevenaar-Emmerich

De lange reistijd was Ina Laarman, een Nederlandse die in Emmerich woont, een doorn in het oog. Zij begon een petitie voor een rechtstreekse verbinding en verzamelde ruim 2000 handtekeningen. Die bood ze in december 2010 aan bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen. En nu, meer dan zes jaar later, heeft ze dus succes.

Kaartjes bij Duitse kaartautomaat goedkoopst

Wie op en neer gaat reizen tussen Arnhem, Zevenaar en Duitsland kan overigens het beste zijn kaartjes kopen bij de Duitse kaartautomaten, die op de stations van Arnhem en Zevenaar zijn neergezet. Deze automaten rekenen het Duitse stoptreintarief. Wie via NS Internationaal een kaartje koopt, is duurder uit omdat die de ICE-prijs rekent, een hoge snelheidslijntarief en dat is duurder dan een stoptrein.