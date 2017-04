Go Short schoolvoorstellingen: niet uren lang stilzitten

NIJMEGEN - Woensdag 5 april is de negende editie van hét korte filmfestival van Nederland Go Short, van start gegaan. Niet met rode lopers en bobo's maar met voor voorstellingen voor schoolkinderen.

Als je de kinderen woensdagochtend bij filmhuis LUX in Nijmegen naar binnen ziet rennen, is het moeilijk voor te stellen dat ze even later geboeid naar een film gaan zitten kijken.

Maar gelukkig voor de kinderen, de films bij Go Short duren maximaal een kwartier. Bart Jansen van Go Short: 'We houden ze lekker kort zodat ze ook die spanningsboog een beetje in stand kunnen houden.'

Filmmaker Chiel Aldershoff is het niet eens met het vooroordeel dat kinderen slechts een korte spanningsboog hebben. 'Ik zou graag ook langere jeugddocumentaires maken, maar de omroepen durven het niet aan.'

Band tussen kind en dier

Aldershoff is net klaar met de documentaire Buba & Sharon in opdracht van KRO-NCRV. De film gaat over de innige band tussen circusmeisje Sharon en de olifant. Een band die doorgesneden dreigt te worden, nu circussen volgens de nieuwe wet geen wilde dieren meer mogen houden.

'Hoe kom je op het idee voor zo'n film?', wil een van de kinderen na afloop weten. De filmmaker legt uit dat hij vroeger zo'n innige band had met zijn kat, dat hij altijd nog eens een film wilde maken over de band tussen een kind en een dier.

Vooroordelen overboord

Veel vragen gaan over het onderwerp Buba, maar er zijn ook verrassende vragen bij die volgens filmmaker Aldershoff getuigen van inzicht. Zo vraagt een van de kinderen zich af hoe lang het nou duurt voordat je zo'n film af hebt. Een ander wil zelfs weten of er ook dingen in scene gezet zijn voor de documentaire. 'Alles gebeurt wel echt zo', luidt het antwoord van de filmmaker, 'maar ik heb bijvoorbeeld wel eens aan Sharon gevraagd of ze net even haar huiswerk kon maken als ik daar met de camera bij was.'

Een luid applaus is de grootste beloning voor Chiel Aldershoff. 'Een heel dankbaar en een heel leuk publiek.' En na afloop blijkt maar weer dat vooroordelen er zijn om overboord te gooien. 'Ik kijk liever naar langere films,' antwoordt een meisje. 'Ik kon niet echt me aandacht er bij houden...ik vind dit soort films niet echt leuk.'

