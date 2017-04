Woningen op een speelplein? 'Als dit doorgaat, hebben we een groot probleem'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Omwonenden van het speelterrein aan de Callunastraat in Arnhem maken zich grote zorgen over eventuele bouw van huizen. De gemeente Arnhem onderzoekt nu of er op een aantal groene locaties kapitale huizen gebouwd kunnen worden.

'Wij hebben als buurt, samen met de Heijenoordschool en de buitenschoolse opvang een prachtige speelplek georganiseerd. Sterker nog, we hebben net het huisje op het speelterrein van de gemeente gekocht. En dan onderzoekt diezelfde gemeente of er op deze mooie plek gebouwd kan worden', zo vertelt Joost Witlox van de Stichting Calluna Ook directeur Agnes Spikker van basisschool Heijenoord houdt haar hart vast. 'Als deze bouwplannen doorgaan, hebben we een groot probleem. Ons eigen schoolplein is veel te klein.' Wethouder Geert Ritsema van wonen wil eerst het onderzoek afwachten voordat hij reageert op situatie rond het Calluna speelveld. Het onderzoek kan volgens een woordvoerder van de gemeente nog maanden duren.