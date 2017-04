Provincie laat windmolens toe: 'Ik kan niet anders'

ANGERLO - Omwonenden blijven zich verzetten tegen de plannen voor vier windmolens bij Angerlo in de gemeente Zevenaar, ook nu de provincie Gelderland zijn goedkeuring geeft aan het project. Maar gedeputeerde Jan Jacob van Dijk zegt niet gelukkig te zijn met het besluit van de provincie.

De bewoners snappen niet dat de enorme windmolens in het landschap mogen komen. Jan Jaap Tiemersma, woordvoerder van de actiegroep hoordewindwaait.nl tegen windmolens: 'De provincie had makkelijk zelf een goede plaats kunnen aanwijzen, langs een snelweg of bij een industrieterrein, maar hier doen ze het in een gebied dat niemand had verwacht.'

Vervelend gevoel

Gedeputeerde Van Dijk zegt door wettelijke regels aan handen en voeten gebonden te zijn. 'Ik kan niet anders en dat vind ik een heel vervelend gevoel en ik vind het nog vervelender voor die mensen, omdat ze het gevoel hebben, waarom doet die provincie niet iets wat ik graag zou willen?'

Van Dijk is niet gelukkig met die regelgeving en lobbyt daarom in politiek Den Haag om de wet aan te passen, zodat windmolens ook 'echt passen in de omgeving'. Door relatief nieuwe regels kan de provincie alleen nog nee tegen windmolens zeggen als er planologische bezwaren zijn. Bijvoorbeeld als veiligheid of natuur in het geding zijn.

De bewoners krijgen nog één keer de kans om hun argumenten te laten horen bij een hoorzitting op 3 mei. Daarna beslist Provinciale Staten.

