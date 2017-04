'Goed dat er discussie is over schokkende 112-foto's'

BORCULO - 'Ik snap de emotie van nabestaanden heel goed als ze het nieuws over hun verongelukte naaste via de media moeten vernemen. Daarom is het ook goed dat er nu een petitie is die daar aandacht voor vraagt en de discussie op gang brengt.' Dat zegt burgemeester Joost van Oostrum naar aanleiding van de petitie tegen 112-foto's, van de Winterswijkse Wilma Mokkink.

Mokkink startte de petitie naar aanleiding van een ernstig ongeval in Neede waarbij de 19-jarige Nieke om het leven kwam. Haar ouders en vriend zagen al een foto op het internet voorbij komen, voordat ze waren ingelicht door de politie.

Mokkink vindt dat nabestaanden niet met dit soort foto's geconfronteerd moeten worden. 'Vaak zie je toch een auto van dichtbij gefotografeerd en helemaal in de prak. Heel heftig als je weet dat daar iemand bij is overleden. Dat kan ook anders in beeld gebracht worden. '

Discussie komt op gang

De petitie van Mokkink en de aandacht hiervoor bij Omroep Gelderland maakte veel reacties los.

Ook bij burgemeester Van Oostrum van Berkelland, waar ook Neede onder valt. Hij heeft zowel contact gehad met de familie van het slachtoffer als met de fotograaf die de heftige foto kort na het ongeluk online heeft gezet. Van Oostrum: 'Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen gebeuren... maar het is zo ontzettend lastig, zeker ook omdat op sociale media berichten razendsnel worden verspreid. '

De burgemeester is voorstander van persvrijheid, maar wil mensen wel aanspreken op hun fatsoen: 'Of je nou journalist bent of gewoon als burger een foto maakt, denk eerst na wat het voor anderen kan betekenen als je zo'n foto of bericht online zet. '

Mokkink krijgt veel bijval voor haar initiatief. 'Het leeft enorm, ik krijg reacties uit het hele land, ook van fotografen en media. Dit had ik helemaal niet verwacht.'

Nieuws niet negeren

Ook bij Omroep Gelderland kwamen verschillende reacties binnen. Hoofdredacteur Marc Veeningen legt uit hoe de redactie omgaat met het plaatsen van foto's bij nieuwsberichten:

'Van de vaste groep fotografen waarmee we samenwerken, kennen we de werkwijze. Ook Omroep Gelderland hecht eraan dat dit zorgvuldig gebeurt. We hebben daar op de redactie ook afspraken over. Bij het publiceren van details over een dodelijk ongeluk houden we er bijvoorbeeld rekening mee als de nabestaanden nog niet zijn geïnformeerd. Daarover is in zo’n geval contact met de politie. Waar mogelijk houden we privacygevoelige informatie uit onze berichtgeving. Slachtoffers worden niet in beeld gebracht.'

'Het lastige is dat de toenemende informatiebehoefte van het publiek op gespannen voet staat met de behoefte aan rust en privacy van betrokkenen bij een ingrijpende gebeurtenis als een ongeluk of een brand. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar kunnen het nieuws ook niet negeren.'

