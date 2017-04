Nog een splitsing in Tiel, nu vijf eenmansfracties in de raad

TIEL - Mustafa Alışkan is uit de fractie van ProTiel gestapt. Daarmee heeft Tiel er weer twee eenmansfracties bij, want de ProTiel-fractie bestond uit twee leden. Ook GroenLinks, ChristenUnie en Sociaal Tiel zijn eenmansfracties.

Volgens Alışkan verschilt hij van mening met een aantal leden over de samenwerking binnen de fractie van ProTiel.

Alışkan stelt dat hij met voorkeursstemmen in de raad is gekomen en dat hij daarom zijn raadszetel houdt. 'Mijn werkwijze verandert niet. Ik blijf mijn best doen voor alle inwoners van onze mooie gemeente', laat hij in een persverklaring weten.