Oude betonkraan Doesburg alsnog op zijn plek

Foto: Veldhoven Architecten

DOESBURG - De oude betonkraan in Doesburg, die vorig jaar voor een opknapbeurt uit de haven werd gehaald, staat sinds woensdag weer op zijn plek. Dat is een dag later dan gepland, want dinsdag moest de klus na een technische fout worden afgeblazen.

De 40 ton zware kraan ging april vorig jaar op een speciaal ponton naar Arnhem voor een grondige opknapbeurt. Het gevaarte werd daar gerepareerd, gestraald en opnieuw voorzien van een verflaag. De oude betonkraan krijgt nu een prominente plek in het Turfhavengebied, dat een recreatief-toeristisch karakter moet krijgen. Zie ook: Terugplaatsing opgeknapte kraan vertraagd door foutje