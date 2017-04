Verdachte homogeweld Arnhem vrijgelaten

ARNHEM - Een van de zes verdachten van het mishandelen van een homopaar in Arnhem is vrijgelaten. Het gaat om een 20-jarige man uit Gennep De andere vijf verdachten zitten nog vast. Dat zijn twee 14-jarige en drie 16-jarige jongens uit Arnhem. De verdachten worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Uit onderzoek is niet gebleken dat de 20-jarige man bij de mishandeling betrokken is. Ook kent hij de overige verdachten niet, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Toebrengen zwaar letsel

De vijf worden verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of poging daartoe en/of openlijk geweld.

De politie had woensdag nog geen aangifte tegen de homoseksuele mannen ontvangen, zei een woordvoerster. Maandag zei de advocaat van een zestienjarige jongen dat de mannen zelf begonnen waren met de vechtpartij en dat de zestienjarige jongen rake klappen had gehad. Hij zou daarvan aangifte doen, maar dat is dus nog niet gebeurd. De zestienjarige jongen is nog niet in vrijheid gesteld.

Klap met betonschaar

Het Arnhemse homopaar zegt dat ze zondagmorgen vroeg na het uitgaan zijn aangevallen door een groepje jongens. Een van de mannen kreeg een klap met een betonschaar en raakte daardoor zeker vier tanden kwijt. Het incident heeft tot een storm van verontwaardiging geleid.

Het OM meldt dat het onderzoek naar de aanleiding van het geweldsincident nog in volle gang is en dat het daarom nog geen uitsluitsel kan geven over het motief.

