Politie zoekt wegrennende getuigen van dodelijke woningoverval

ARNHEM - De politie zoekt getuigen van de dodelijke woningoverval afgelopen donderdag in Arnhem. Uit onderzoek is gebleken dat meerdere personen tijdens en kort na de overval langs het huis aan de Limburgsingel hebben gelopen.

Twee mannen hebben in de buurt gestaan en gelopen op het moment dat de vermoedelijke overvaller is aangereden. 'De aanrijding vond enkele meters achter hen plaats', zegt de politie vanavond in het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland, Bureau GLD. De mannen liepen na de aanrijding over de Randweg in de richting van de Venlosingel.

Volgens de politie gaat het om een blanke man van tussen de 20 en 30 jaar met een lichte jas en een donkere man met een baard. Hij droeg een donker kleurig jack en een donker petje.

Op het moment van de overval liepen twee mensen langs het huis. Waarschijnlijk hadden ze in de gaten dat er iets ongebruikelijks aan de hand was bij het huis aan de Limburgsingel. Ze renden, mogelijk nadat ze knallen hoorden, de Randweg over in de richting van de Meliskerkestraat.

De mogelijke getuigen wil de politie graag spreken. Wellicht kunnen zij meer vertellen over wat er zich die donderdag 30 maart heeft afgespeeld.

Dodelijke woningoverval

Bewoners van een huis aan de Limburgsingel in de Arnhemse wijk Laar-Oost werden donderdag thuis overvallen. De man van 34 zit nog vast voor betrokkenheid bij de dood van de vermoedelijke overvaller, de vrouw van 32 is vrijgelaten maar nog wel verdachte.

Na de overval werd de vermoedelijke overvaller aangereden. De man van 47 zonder vast woonadres overleed ter plaatse.

In het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland vanavond een uitgebreid signalement van de gezochten getuigen. Bureau GLD wordt iedere woensdag uitgezonden om 17.20 uur, daarna iedere uur herhaald. Direct na de uitzending komen zaken ook online via Facebook.

