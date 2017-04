Beuningen krijgt een zomerstrandje

BEUNINGEN - De kindergemeenteraad Beuningen heeft gestemd voor een zomerstrandje in Beuningen.

Tijdens deze gemeenteraad stemden 48 leerlingen van zes basisscholen welk plan het beste paste bij het project 'Samen maken we Beuningen mooier'.

Bij het debat in de raadszaal waren 150 ouders en klasgenoten aanwezig, die meekeken via een beeldscherm in de hal van het gemeentehuis. Basisschool won Klavervier met hun project 'Beuningen at the beach'.

Nog voor de zomervakantie zal het project gerealiseerd worden: een strandje in Beuningen.