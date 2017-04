42 maanden cel voor woningoverval na seksdate

Foto: Pixabay

ARNHEM - Een man van 25 zonder vaste woon- of verblijfplaats die in Arnhem een gewapende woningoverval pleegde, moet 42 maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag bepaald.

De man had op 4 mei 2015 de bewoonster van een Arnhemse woning via een website benaderd voor seks tegen betaling. In de woning dwong hij haar te vertellen waar ze haar geld bewaarde. Daarna bond hij haar handen en voeten vast en plakte haar mond af met duct-tape. Fors strafblad Hij ging er daarna met geld vandoor. De man moet een schadevergoeding van 4800 euro aan het slachtoffer betalen. De rechtbank houdt bij de straf rekening met het feit dat de man ondanks zijn vrij jonge leeftijd al een fors strafblad heeft. Bovendien liep hij in meerdere proeftijden.