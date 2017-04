Woede over plan voor weghalen christelijke symbolen bij azc

Een afbeelding in de kapel - Foto: Reliwiki, Job van Nes, 14-11-2004

APELDOORN - Marjolein Faber van de PVV in Gelderland vindt het absurd dat christelijke afbeeldingen mogelijk worden verwijderd uit de kapel van het nieuwe asielzoekerscentrum in Apeldoorn. In de plannen van de architect staat dat de afbeeldingen in de Sint Joseph kapel op het GGNet-terrein worden afgedekt of worden weggehaald.

Op het terrein van GGNet aan de Deventerstraat komt hoogstwaarschijnlijk een azc voor maximaal 600 vluchtelingen. In het architectenrapport staat hoe de gebouwen het beste kunnen worden aangepast voor de nieuwe bewoners. Volgens het rapport heeft de kapel veel religieuze verwijzingen. Het voorstel is om één beeld ter bescherming weg te halen. Een ander beeld met een beeltenis van Jezus die het kruis draagt, moet worden afgedekt. Ook de glas-in-loodramen worden afgedekt. Neutrale omgeving Een woordvoerster van het COA stelt dat er voor de vluchtelingen een veilige omgeving wordt gecreëerd. 'We zijn een neutrale organisatie. Op onze locaties proberen we zoveel mogelijk religieuze symbolen weg te halen. We zorgen ervoor dat dit soort symbolen worden afgeschermd. Het azc moet een neutrale omgeving zijn.' Paard achter de wagen Faber vindt dat de afbeeldingen gewoon moeten blijven. 'Ze zijn onderdeel van onze cultuur. Moeten we ons daarvoor schamen?', zegt de PVV-fractievoorzitter. Faber: 'Mensen die hier komen, moeten onze cultuur respecteren en dus de afbeeldingen. Er worden miljoenen besteed aan integratie. Op deze manier verhinder je mensen om te integreren. Je spant het paard achter de wagen.' Videobeelden van de kapel: Verzet tegen komst azc Vanuit de buurt is verzet tegen de komst van het azc. Volgens de omwonenden is de komst onnodig omdat er al een noodopvang in de stad leegstaat.