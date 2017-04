Nek van kip gebroken, mogelijk met plank

EDE - De dierenpolitie doet onderzoek naar de dood van een kip in Lunteren.

Dat meldt de Edese politie op Facebook. Toen een vrouw uit Lunteren afgelopen zondag thuis kwam, bleek het hek van haar kippenren open te staan. Een raam van de ren was vernield.

Eén van de kippen lag levenloos op het nachtverblijf. Het nekje van de kip was geknakt en er zijn aanwijzingen dat dit met een plank uit de kippenren is gebeurd. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen zich melden bij de politie.