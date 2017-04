Speeltuin afgesloten na vondst asbest

Foto: GinoPress

DINXPERLO - In een speeltuin in Dinxperlo is dinsdag tijdens graafwerkzaamheden asbest aangetroffen. Het terrein is daarna op last van de gemeente afgesloten.

Het gaat om het speelterrein tussen De Bijvank en de Nieuwstraat. Dat wordt opnieuw ingericht. De kankerverwekkende stof is aangetroffen in de grond. De speeltuin is daarop afgezet met lint. Ook is er een bord met 'verboden toegang' geplaatst. Volgens de gemeente wordt maandag begonnen met een bodemonderzoek. Omwonenden van het terrein zijn inmiddels door de gemeente ingelicht.