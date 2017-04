Wie trapte er in 1 aprilgrap van De Treffers?

GROESBEEK - Groot nieuws afgelopen week op de Facebook-pagina van De Treffers: 'Zaterdag eerste schop in de grond, nieuw revolutionair veldverwarmingssysteem!'

Afgelopen zaterdag zou om 14.00 uur de eerste schop in de grond gaan voor een revolutionair veldverwarmingsproject. Het internationale bedrijf Heat Electric zou dit huzarenstuk in niet meer dan drie dagen klaren. Iedereen was welkom om de eerste schop in de grond te zien gaan en dus wilde 'Clubs met Ballen' graag zien wie er in deze grap zou trappen.