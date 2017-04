RHEDEN - Een paard dat woensdagmorgen in Rheden werd meegenomen, is weer terecht. Dat meldt Burgernet Gelderland.

Volgens het Burgernetbericht werd het paard gestolen bij de Heuvenseweg. Het ging om een bruin ongezadeld paard met zwarte manen.

Het dier werd vermoedelijk begeleid door een blanke vrouw in een paarse trui, meldde het bericht. Waar het dier is teruggevonden, is niet bekendgemaakt.