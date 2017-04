Frans Duijts verzorgt 'muzikale aftrap' Betuwse derby FC Lienden - TEC

LIENDEN - Tielenaar Frans Duijts verzorgt zondag, voorafgaand aan de derby FC Lienden - TEC, een muzikaal opwarmertje op Sportpark de Abdijhof. Om 14.30 trappen de tweededivisionisten af voor de enige echte Betuwse derby. De vorige ontmoeting eindigde vijf maanden geleden in een 2-1 overwinning voor TEC.

De beide Betuwse ploegen ontlopen elkaar weinig in de stand, FC Lienden staat 10e met evenveel punten als TEC, maar een wedstrijd minder gespeeld. De ontmoeting is niet alleen beladen, maar ook belangrijk, want de ploegen zijn nog niet zeker van lijfsbehoud in de Tweede Divisie.

Frans Duijts

Zondagmiddag is het zover en in Lienden willen ze er alles aan doen om er een groot feest van te maken, zo zorgt volkszanger Frans Duijts voor een muzikale aftrap op Sportpark de Abdijhof. Volgens José Janssen van FC Lienden een bewuste keuze: 'Hij is een echte Betuwenaar en we verwelkomen iedereen, dus ook de TEC-supporters uit Tiel en daar is Frans Duijts er geloof ik één van. Ik heb begrepen dat hij een oranje hart heeft.'

Als we de weerberichten mogen geloven laat de zon zich flink zien zondag en daar hebben ze bij FC Lienden ook op ingespeeld. 'We hebben een springkussen en een ijscokar, laten we er een mooie dag van maken voor de hele familie', besluit Janssen.

Toegangskaarten voor de wedstrijd (inclusief het optreden van Frans Duijts) zijn vanaf twee uur voor de wedstrijd verkrijgbaar aan de kassa van Sportpark de Abdijhof. Informatie over de voorverkoop is te vinden op de site van FC Lienden