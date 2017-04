Gekleurde fontein na homogeweld: 'Iedereen telt hier mee'

Foto: gemeente Arnhem

ARNHEM - De fontein op de Markt in Arnhem spoot dinsdagavond waterstralen in alle kleuren van de regenboog. Aanleiding was de mishandeling van het homostel op de Mandelabrug, afgelopen weekeinde.

'De nieuwe fontein op de Markt spuit alle kleuren van de regenboog! Omdat Arnhem een diverse stad wil zijn waar iedereen meetelt en -doet. Ja, we verschillen van elkaar. Maar dat maakt onze stad juist rijker', schrijft de gemeente op haar Facebookpagina. Ook brug in regenboogkleuren De Westervoortse brug in Westervoort werd maandag ook al verlicht in de regenboogkleuren. 'Wij vinden het onacceptabel wat er is gebeurd dit weekend. Diversiteit hoort bij Nederland, geweld niet. Dat de verlichte brug maar door iedereen gezien mag worden!', reageerde burgemeester Arend van Hout van Westervoort toen. De verlichte brug in Westervoort. Foto: Omroep Gelderland Hand in hand Ook elders in het land zijn er verschillende initiatieven. Heemskerker Bert Jacobsz roept iedereen vandaag op de regenboogvlag uit te hangen en in Amsterdam wordt een mars gehouden om aandacht te vragen voor geweldsincidenten tegen homo's. In de binnenstad van Arnhem is zaterdagmiddag een hand-in-handactie om het mishandelde homostel een hart onder de riem te steken. Zie ook: Advocaat mishandeld homostel maakt gehakt van verweer verdachte

