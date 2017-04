Lange file op A2 na kop-staartbotsing

DEIL - Op de A2 bij knooppunt Deil is woensdagochtend in de richting van Utrecht een kop-staartbotsing gebeurd tussen een vrachtwagen en meerdere personenauto's. Dat meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat.

Vanwege het ongeval waren tussen Waardenburg en knooppunt Deil twee rijstroken afgesloten. Dat veroorzaakte een lange file. Op het hoogtepunt stond het verkeer over een lengte van zo'n 10 kilometer vast.

Volgens de weginspecteur was de A2 rond 8.30 uur weer vrij. De toedracht van het ongeval is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.