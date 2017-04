Advocaat mishandeld homostel maakt gehakt van verweer verdachte

ARNHEM - Het homostel dat afgelopen weekend zwaar werd toegetakeld op de Nelson Mandelabrug in Arnhem, heeft niet zelf de eerste klap uitgedeeld. En het motief was wel degelijk homohaat, zegt advocaat Sidney Smeets die de twee Arnhemmers bijstaat.

Eén van de aangehouden jongens gaf juist de twee homo's de schuld van het incident. De jongen van 16 zegt dat een van de mannen als eerste sloeg en dat hij pas terugsloeg nadat hij op de grond was geduwd en daarna weer werd aangevallen. Dat de mannen homoseksueel zijn, had niets met de mishandeling te maken, zegt hij.

Homofobe mensen zijn laf

De advocaat van de mannen is niet onder de indruk. 'Welke reden zouden mijn cliënten moeten hebben gehad', zegt Smeets. 'Het is een volstrekt onaannemelijk verhaal dat zij de eerste klap zouden hebben uitgedeeld. Daar is geen enkele aanleiding voor.'

Smeets vindt de aantijgingen pijnlijk, maar hij had ze wel verwacht. 'Dat zie je vaker bij homofobe mensen', zegt Smeets. 'Homofobe mensen zijn doorgaans laf. Ze zijn niet bereid om toe te geven dat ze homofoob zijn en willen geen verantwoording nemen voor hun daden. Dat zie je nu bij deze jongens, maar je ziet het ook bij René van der Gijp en Jan Roos die op televisie homofobe uitlatingen doen die we allemaal kunnen teruglezen en dan nog durven te ontkennen dat ze homofoob zijn.'

Advocaat Sidney Smeets op Radio Gelderland:

Mishandeld vanwege geaardheid

Voor Smeets staat één ding als een paal boven water: de mannen zijn mishandeld vanwege hun geaardheid. 'Daarop werden ze aangesproken, uitgescholden en mishandeld. De politie doet daar nu onderzoek naar en dat zal uitwijzen dat het verhaal van mijn cliënten klopt. Ik ben niet zo onder de indruk van het verhaal van één advocaat, die zonder een dossier te hebben gelezen in een tv-uitzending zegt dat het anders zit.'

Het gaat niet goed met de mannen, zegt Smeets. 'Je kunt je voorstellen dat zo'n gebeurtenis als afgelopen zaterdag een enorme impact op je leven heeft. Als je mishandeld, bedreigd, uitgescholden wordt enkel en alleen maar om wie je bent.'

