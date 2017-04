Stiptheidsacties bij distributiecentrum Jumbo

ELST - Medewerkers van het distributiecentrum van Jumbo in Elst voeren ook deze woensdag stiptheidsacties.

Ze willen dat Jumbo met de vakbond FNV afspraken maakt over een goede cao. Ook bij de andere vijf distributiecentra in Beilen, Breda, Raalte, Veghel en Woerden zijn stiptheidsacties.

'Normaal verwerken we op een dag zo'n 100 pallets per persoon maar omdat we nu de arboregels strikt volgen, blijven we waarschijnlijk steken op de helft', zegt een woordvoerder.

Om 11.00 en om 14.30 uur rijden de Jumbo-vrachtauto's een paar rondjes claxonnerend over het terrein.

Distributiecentrum Elst in 2020 dicht

Het distributiecentrum in Elst gaat overigens begin 2020 dicht. Jumbo gaat een geautomatiseerd distributiecentrum in Nieuwegein bouwen. De locatie in Elst is volgens Jumbo niet geschikt voor zo'n groot geautomatiseerd distributiecentrum. In Elst werken zo'n 260 mensen.