80 jaar en nog steeds marktmeester: meneer Inia in het zonnetje gezet

Foto: Omroep Gelderland

DIEREN - Hij weet van geen stoppen, de 80-jarige Oege Inia. Hij is ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds marktmeester in Dieren. Woensdagmorgen werd hij in het zonnetje gezet.

En dat betekende: koffie, taart en bloemen. En hij werd luid toegezongen. 'Heel apart. Nee, dat ben ik niet gewend.' Albert Lentink van de marktvereniging kwam woorden tekort om Inia te prijzen. 'Meneer Inia is de oudste marktmeester van Nederland. Je geeft het 'm niet, hij ziet er nog pico bello uit. Hij is fysiek nog tot goede dingen in staat. Hij is heel sociaal en heel trouw. 's Morgens vroeg is hij er al, de marktmensen komen van heinde en verre. Hij zorgt dat het gedisciplineerd loopt, dat het goed staat opgesteld en dat de markt schoon is.' Onze verslaggever was bij het feestje: 'Ik ga door zolang het kan' Maar wat vindt Inia zo leuk aan het werk? 'Je bent bezig, je komt mensen tegen. Ik ken een hoop mensen in Dieren, dus ja het is gezellig.' Inia doet het al 20 jaar, daarvoor werkte hij bij Gazelle. De vraag is dan natuurlijk: hoelang gaat hij door. 'Zolang het kan. Zolang ik me goed voel, ga ik door.' Foto: Omroep Gelderland